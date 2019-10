Higuain scatenato e Ronaldo, tris della Juventus in Champions

La Juventus liquida il Bayer Leverkusen con un secco 3-0 nella seconda giornata del girone di Champions League. Higuain, Bernardeschi e Ronaldo trafiggono i tedeschi, bianconeri primi in classifica insieme all’Atletico Madrid a quota 4 punti.

Primo tempo di grande intensità ma poco spettacolare. I tedeschi in fase di non possesso attuano un pressing feroce a centrocampo per togliere il respiro ai portatori di palla bianconeri, e in attacco si fanno vedere con gli spunti di Havertz e Volland sulle fasce. Al 18′ lampo della Juventus che trova il vantaggio sfruttando un episodio: su lancio di Cuadrado, Tah respinge male di testa, Higuain recupera e tira immediatamente in girata bucando Hradecky.

Le Aspirine perdono fiducia, la Juve si difende con ordine, fa girare palla con tranquillità e crea un’altra grande chance nel finale di tempo con Higuain, che servito da Pjanic e liberissimo in area, conclude troppo centralmente graziando Hradecky.

Spavento in avvio per la Juve con Aranguiz che ha una grande occasione sugli sviluppi di un corner, poi ancora Juve: al 57′ Ronaldo ha un’occasione d’oro su assist di Cuadrado ma spreca tirando addosso il portiere avversario. Il 2-0 arriva pochi minuti dopo grazie a Bernardeschi: bella azione di Higuain che sfonda a sinistra e mette al centro, Ronaldo non ci arriva, l’ex Fiorentina sì e il raddoppio è servito.

Il Bayer va in crisi, i bianconeri colpiscono il palo con Pjanic direttamente da corner, poi ancora CR7 si divora il tris su assist dello scatenato Pipita. Sarri dà spazio a Bentancur (fuori Khedira), poi a Ramsey, dentro per Bernardeschi, e Dybala, in campo per un applauditissimo Higuain.

Nel finale proprio la Joya serve a Ronaldo l’assist per la rete che chiude i conti, 3-0.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 22:57