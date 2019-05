Niente Champions League nella prossima stagione per il Manchester United: gli uomini di Solskjaer non sono andati oltre l'1-1 contro l'Huddersfield, a McTominay risponde Mbenza. Il quarto posto per i Red Devils è ora matematicamente irraggiungibile.

Sempre in corsa invece il Chelsea, che piega per 3-0 il Watford e sale al terzo posto: a segno per i Blues Loftus-Cheek, David Luiz e Higuain.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 17:53