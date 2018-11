Higuain, tanti gol ma quanti errori clamorosi

Premessa: il Pipita è uno dei più forti centravanti in circolazione. Le sue statistiche sono impressionanti. Da professionista, ha segnato 289 reti in 569 gare. Va in doppia cifra di gol in singola stagione dall’annata 2007/08, quando si è fermato a nove reti (indossava la casacca del Real Madrid). Da ricordare anche i 38 gol messi a referto, con la casacca del Napoli, nella spettacolare stagione 2015/16. Da quando è sbarcato in Italia, è sempre andato oltre alle 20 reti all’anno. Numeri straordinari che, tuttavia, non cancellano alcuni errori che ne stanno condizionando la carriera.

Il rigore fallito contro la Juventus è l’ultimo di una lunga serie. I tifosi argentini non gli hanno mai perdonato i tanti sbagli con la casacca dell’Albiceleste. Nella finale del Mondiale del 2014, evidente il clamoroso gol fallito a due passi da Neuer, portiere della Germania, poi Campione del Mondo. Male anche nella finale di Copa America 2015 con l’occasione gettata al vento nel recupero e il penalty spedito alle stelle nella lotteria dei rigori che premia così il Cile. Ricordi nefasti anche quelli legati all’ultima Copa America. Palla gol incredibile, nuovamente fallita dal Pipa e altra vittoria del Cile. I tifosi del Napoli ricordano anche le tante occasioni mancate dall’allora centravanti partenopeo nella semifinale di Europa League contro il Dnipro con conseguente eliminazione degli azzurri. In chiave rigori, pesante anche l’errore dagli 11 metri, nella stagione 2014/15, nella decisiva sfida del “suo” Napoli contro la Lazio, valida per l’accesso ai preliminari di Champions League (premiati i biancocelesti).

Ora il rigore fallito contro la Juventus, sua ex squadra. Un penalty fortemente voluto, nonostante Kessie, uno dei rigoristi principi della formazione rossonera, fosse pronto a tirarlo. Higuain resta un super attaccante ma gli errori con cui deve convivere sono diversi.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 09:35