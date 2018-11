Higuain tiene in ansia il Milan

Il Milan, con la vittoria di Udine arrivata al 97esimo minuto, è reduce da tre vittorie consecutive in campionato nell’arco di 8 giorni.

Ora i rossoneri occupano il quarto posto in classifica con 21 punti, in coabitazione con la Lazio, e ha 5 punti di vantaggio sulla Roma, diretta concorrente per la qualificazione in Champions League.

Quello che preoccupa Gennaro Gattuso è la lista infortunati che non fa altro che allungarsi. Biglia e Caldara ne avranno per diversi mesi, Bonaventura e Calhanoglu potrebbero rientrare con il Betis giovedì, ma non è certo e Conti non è ancora pronto dopo un anno di assenza.

A questi si è aggiunto Gonzalo Higuain, costretto ad abbandonare il campo al 35esimo minuto contro i friulani per una fitta al fianco destro, che tiene in ansia tutto l’ambiente rossonero.

L’attaccante argentino si sottoporrà a ulteriori esami nella giornata di martedì, quando si saprà se l’ex Real Madrid potrà essere già arruolabile per la trasferta spagnola in Europa League o se dovrà aspettare i suoi vecchi compagni della Juventus per tornare a guidare l’attacco del Diavolo.

Dagli ambienti milanisti prevale l’ottimismo di recuperare il Pipita per la sfida di San Siro contro i bianconeri.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 19:25