Hinault: "Froome al Tour? Scioperate"

Bernard Hinault, vincitore di cinque Tour de France (1978, 1979, 1981, 1982 e 1985), in un'intervista concessa a "Ouest-France" attacca duramente Froome: "Chris Froome non dovrebbe essere al via del Tour de France. Semplicemente e' stato trovato 'positivo': non esiste il risultato anomalo. Contador per un caso simile e' stato condannato, perche' Froome no? A un certo punto bisogna dire basta: invece abbiamo dirigenti che non sanno decidere quando dovrebbero farlo".

"Il gruppo dovrebbe fermarsi e scioperare al grido di 'se c'e' lui noi non partiamo'. In quel caso cosa farebbe l'Uci? A mio parere il gruppo e' troppo morbido, quando altri sono stati condannati tutti erano d'accordo. Certo, non ha vinto la Vuelta grazie al Ventolin, per quello che sappiamo, ma resta il fatto che e' vietato. E le regole dovrebbero essere uguali per tutti", ha aggiunto l'ex campione francese.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 12:10