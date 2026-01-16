Hobart, Cocciaretto in versione "Diavoletta della Tasmania": vola in finale contro la baby californiana Jovic

L'Italia del tennis plaude all'impresa della marchigiana, che conquista la finale del WTA 250 di Hobart. Sfiderà la giovane Jovic per conquistare il secondo titolo in carriera.

Non di soli uomini vive il tennis italiano. Anche al femminile le soddisfazioni cominciano a fioccare, e potrebbe essere proprio un’italiana a conquistare il primo torneo della nuova stagione. Perché Elisabetta Cocciaretto a Hobart s’è travestita da “diavoletta della Tasmania”: al primo appuntamento dell’anno, la marchigiana è approdata all’atto conclusivo del torneo del circuito 250, e nella notte tra venerdì e sabato affronterà la statunitense Iva Jozic provando a fare anche i conti col passato, visto che a Hobart tre anni fa disputò la prima finale in carriera (persa contro un’altra statunitense, Lauren Davis).

Tre anni dopo a Hobart è tempo di rivincite

Insomma, deve esserci proprio un feeling particolare tra la quasi 25enne di Fermo (compirà gli anni il prossimo 25 gennaio) e il torneo in terra di Nuova Zelanda, come dimostra l’ottimo cammino fatto nel corso della settimana. L’ultima avversaria a capitolare è stata la croata Antonia Ruzic, che in semifinale ha pagato dazio per 6-3 6-2.

Una partita che, come dimostra il punteggio, è stata sempre nel pieno e totale controllo della giocatrice italiana, partita forte con un break ottenuto nel primo gioco dell’incontro e brava poi ad annullarne un paio nel sesto, prima però di vedersi costretta a rifare tutto daccapo (break della croata nell’ottavo), replicando di nuovo e scappando sul 6-3 finale.

Un abbrivio che le ha permesso di andare via forte anche nel secondo set, dove le accelerazioni di rovescio della marchigiana hanno mandato in grossa difficoltà l’avversaria, che non è più riuscita a contenere l’esuberanza di Elisabetta. Due break veloci e chiusura ancora più rapida sul 6-2, per quella che è la quinta vittoria consecutiva nel torneo, dato che Cocciaretto a Hobart è passata anche per un turno di qualificazione. Con un dato che la dice lunga sulla capacità dell’italiana di sfruttare la situazione a proprio favore: 66% di punti raccolti con la seconda, contro il 26% della rivale. Distrutta in risposta.

In finale contro Jovic, la promessa del tennis USA

La favola tasmaniana di Cocciaretto vivrà un ultimo capitolo (si spera) contro l’americana Jovic, che è giovanissima (18 anni) e che in carriera non ha mai sfidato la giocatrice marchigiana. La californiana è attualmente la numero 30 al mondo, mentre Elisabetta mal che vada da questa trasferta neozelandese si porterà dietro i punti necessari per risalire intorno alla 60, con una quindicina di posizioni guadagnate (se dovesse vincere il torneo avvicinerebbe la top 50).

Insomma, manca soltanto l’ultimo tassello prima di volare a Melbourne, dove al debutto l’attende l’incrocio con l’austriaca Julia Grabher, attuale numero 95 del mondo. Sulla strada dell’azzurra, in caso di qualificazione al secondo turno, potrebbe prefigurarsi un confronto con l’ex fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya, anche se il vero scoglio si potrebbe frapporre al terzo turno con l’ingombrante Iga Swiatek.