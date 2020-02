Hockey ghiaccio, Asiago campione d'Italia

L'Asiago conquista lo Scudetto dell'hockey su ghiaccio 2019/20. La squadra giallorossa ha sconfitto per 4-2 Brunico nella decisiva Gara 3, una partita in cui i veneti iniziano alla grande, con 3 goal in meno di sei minuti, ma poi devono subire il tentativo di rimonta dei padroni di casa del Val Pusteria che si riportano sotto con due reti.

Decisive, quindi, le ultime battute del terzo periodo in cui i giallorossi conquistano definitivamente il titolo di Campione d'Italia grazie al goal a porta vuota di Magnabosco.

Si tratta del sesto Scudetto per l'Asiago Hockey, dopo quelli del 2001, del 2010, del 2011, del 2013 e del 2015.

SPORTAL.IT | 09-02-2020 10:40