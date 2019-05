Hockey ghiaccio, i 25 per il Mondiale

Mancano ormai tre giorni al debutto dell’Italia nell’83esima edizione dei Mondiali IIHF di Top Division. Da sabato 11 maggio, la formazione azzurra cercherà di farsi valere contro alcune delle corazzate planetarie di questo sport all’interno del Girone B di Bratislava. Terminato il raduno di Egna, ultima tappa di avvicinamento ai Mondiali, l’Italia da mercoledì sarà in Slovacchia da cui poi continuerà gli allenamenti fino al debutto di sabato contro la Svizzera. Ecco, quindi, il roster definitivo dei 25 giocatori che saranno nella capitale slovacca e che compongono il team che affronterà nell’ordine le formazioni di Svizzera, Svezia, Lettonia, Russia, Repubblica Ceca, Norvegia ed Austria. La nazionale si presenta con 4 nuovi esordienti assoluti in un Mondiale Senior: Ivan Tauferer, Marco Rosa, Angelo Miceli ed Anthony Bardaro. Rispetto all’ultima edizione dei Mondiali disputati dall’Italia nel 2018 a Budapest – Divisione I – Gruppo A – culminati con il 2° posto alle spalle della Gran Bretagna – ci sono 16 conferme: Andreas Bernard, Marco De Filippo, Alex Trivellato, Luca Zanatta, Armin Hofer, Jan Pavlu, Sean McMonagle, Armin Helfer, Markus Gander Marco Insam, Peter Hochkofler, Raphael Andergassen, Ivan Deluca, Diego Kostner, Simon Kostner ed Alex Lambacher.

Roster – Italia – Mondiali IIHF 2019- Top Division – Slovacchia – 10/26 maggio

Portieri

Marco De Filippo Roia (02/09/1990/SG Cortina – Alps Hockey League)

Andreas Bernard (09/06/1990/Adler Mannheim – Del – Germania) (Asc Auer/Ora)

Gianluca Vallini (27/10/1993/Wipptal Broncos – Alps Hockey League) (Ev Bozen 84)

Difensori

Armin Helfer (31/05/1980/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Armin Hofer (19/03/1987/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Roland Hofer (24/06/1990/Wipptal Broncos – Alps Hockey League) (AHC Freienfeld)

Stefano Marchetti (11/10/1986/HC Bolzano – Ebel)

Ivan Tauferer (26/01/1995/Rittner Buam – Alps Hockey League)

Luca Zanatta (15/05/1991/EHC Olten – LNB – Svizzera) (SG Cortina)

Alex Trivellato (05/01/1993/Krefeld Pinguine – DEL – Germania)

Jan Pavlu (16/09/1994/Heilbronner Falken – Del 2- Germania)

Sean McMonagle (19/01/1988/Frisk Asker – Norvegia)

Attaccanti

Markus Gander (16/05/1989/HC Val Pusteria – Alps Hockey League) (HC Bolzano)

Raphael Andergassen (14/06/1993/HC Val Pusteria – Alps Hockey League) (SV Kaltern)

Ivan Deluca (28/07/1997/HC Bolzano – Ebel) (Wipptal Broncos)

Thomas Hochkofler (10/04/1994/EC Salzburg – Ebel)

Marco Insam (05/06/1989/HC Bolzano – Ebel)

Anthony Robert Bardaro (08/09/1992/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Diego Kostner (05/08/1992/ HC Ambrì Piotta – LNA – Svizzera) (HC Gherdeina Junior)

Simon Kostner (30/11/1990/Rittner Buam – Alps Hockey League)

Alex Lambacher (07/10/1996/ Heilbronner Falken – Del 2- Germania) (HC Gherdeina Junior)

Angelo Miceli (01/03/1994/HC Bolzano – Ebel)

Joachim Ramoser (22/02/1995/ERC Inglostadt – Del – Germania) (Rittner Buam)

Marco Rosa Gonzales (15/01/1982/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Giovanni Morini (02/02/1995/HC Lugano – LNA – Svizzera)

Staff Nazionale

Team Leader: Gianfranco Talamini

Capo Allenatore: Clayton Beddoes

Assistente Allenatore: Riku-Petteri Lehtonen

Assistente Allenatore: Giorgio De Bettin

Assistente allenatore portieri: Robbie Wayne Tallas

Assistente allenatore video: Diego Scandella

Medico Responsabile: Dott. Giovanni Costacurta

Massofisioterapista: Guido Tonelli

Fisioterapista: Orlando Volpe Maruggi

Attrezzista: Cesare Apollonio

Attrezzista: Felice Zandegiacomo

Consigliere di settore FISG: Tommaso Teofoli

Responsabile Nazionale: Stefan Zisser

Consulente Hockey: Louis Joseph Vairo

Giocatori che hanno avuto esperienze in Mondiali Top Division

Armin Helfer – 10° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D: 2000/2001/2002/2006/2007/2008/2010/2012/2017 – 50 partite – 6 punti (3G+3A) – 54 PIM

Marco Insam – 5° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2008/2012/2014/2017 – 22 partite – 2 punti (1G+1A) – 0 PIM

Armin Hofer – 5° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2008/2010/2014/2017 – 24 partite – 0 punti – 4 PIM

Stefano Marchetti – 4° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2010/2012/2017 – 15 partite – 1 punto (1A) – 0 PIM

Diego Kostner – 3° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2014/2017 – 14 partite – 1 punto (1G) – 8 PIM

Markus Gander – 3° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2014/2017 – 13 partite – 2 punti (2G) – 4 PIM

Alex Lambacher – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2017 – 6 partite – 0 punti (1A) – 0 PIM

Simon Kostner – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2017 – 7 partite – 1 punto (1A) – 0 PIM

Giovanni Morini – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2017 – 7 partite – 2 punti (2G) – 8 PIM

Raphael Andergassen – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2017 – 7 partite – 0 punti – 2 PIM

Alex Trivellato – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. – 2014 – 6 partite – 0 punti – 2 PIM

Luca Zanatta – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. 2017 – 7 partite – 0 punti – 0 PIM

Roland Hofer – 2° Mondiale Top Division/Precedenti partecipazioni in T.D. -2012 – 3 partite – 0 punti – 0 PIM

Calendario Italia – Mondiali IIHF 2019 – Slovacchia – Bratislava/Kosice – 10-26 maggio 2019

Preliminary Round – Tutte le partite dell'Italia all'Ondrej Nepela Arena di Bratislava (11-20 maggio)

Sabato 11 maggio – ore 12:15 – Svizzera – Italia

Domenica 12 maggio – ore 16:15 – Italia – Svezia

Martedì 14 maggio – ore 16:15 – Italia – Lettonia

Mercoledì 15 maggio – ore 20:15 – Russia – Italia

Venerdì 17 maggio – ore 20:15 – Repubblica Ceca – Italia

Sabato 18 maggio – ore 16:15 – Italia – Norvegia

Lunedì 20 maggio – ore 20:15 – Austria – Italia

Nel Girone B ci sono Austria, Repubblica Ceca, Italia, Lettonia, Norvegia, Russia, Svezia, Svizzera;

Nel Girone A (Kosice) ci sono Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Stati Uniti;

Le migliori quattro squadre di ciascun girone procedono ai quarti di finale (dal 23 maggio). Le due peggiori, in base alla classifica dei due gironi A e B che scaturirà al 21 maggio, retrocedono in Divisione I – Gruppo A per il 2020.



SPORTAL.IT | 08-05-2019 18:41