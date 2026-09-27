Hojlund di nuovo super con la Danimarca, a segno Isaksen nel 2-0 al Galles. Meerdink firma la vittoria dell’Olanda contro la Serbia. Kosovo, Zhegrova di rigore ma Muric s’infortuna

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Hojlund e Isaksen trascinano la Danimarca nella seconda uscita di Nations League contro il Galles. A Copenhagen i biancorossi si riscattano dopo il ko all’esordio contro la Norvegia di Haaland: Allegri prenda nota da Riemer, perché in nazionale l’attaccante del Napoli, così come De Bruyne con il Belgio, è un altro giocatore. Prima vittoria di Xavi da ct dell’Olanda: Meerdink affonda la Serbia di Milinkovic-Savic, Pavlovic e Stankovic. Il Sassuolo trema: Muric finisce ko, e l’Austria travolge il Kosovo.

Napoli, visto Hojlund? Con la Danimarca è inarrestabile

A bersaglio contro la Norvegia, poi un assist per Isaksen e un gol cancellati dal Var. E una ‘quasi rete’ nel 2-0 della Danimarca al Galles. Sì, Hojlund è di nuovo protagonista con la maglia della sua nazionale. Nelle prime due uscite di Nations League l’attaccante del Napoli ha avuto un rendimento altissimo. Il Belgio con De Bruyne e la Danimarca con l’ex attaccante dello United ispirino Max Allegri.

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I partenopei hanno tra le mani due gioielli, ma non riescono a farli brillare per via di un gioco poco propositivo e per niente votato a un calcio offensivo. Chissà che la sosta non illumini il tecnico livornese, a caccia di nuove soluzioni tattiche dopo un avvio di stagione senza acuti. Sorride la Lazio: a Isaksen è stato annullato un gol dal Var al 24’, ma poi il danese ha firmato il 2-0 al 66’. In precedenza, l’attacco alla porta di Hojlund aveva propiziato l’autorete di Davies, che ha permesso alla Danimarca di sbloccare il match contro il Galles.

Serbia ko con l’Olanda: come sono andati Stankovic e Pavlovic

L’Olanda espugna Belgrado, affonda la Serbia e centra la prima vittoria dell’era Xavi dopo l’1-1 con la Germania all’esordio. Man of the match è stato il centravanti del Psv Meerdink, autore della doppietta valsa i tre punti per gli Oranje. Nel mezzo il pareggio dell’ex Milan e Fiorentina Jovic, che ha segnato a inizio ripresa, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo.

Vanja Milinkovic-Savic ha quasi intercettato il rigore calciato da Meerdink e concesso per un fallo di Terzic su Summerville. Incolpevole in occasione del secondo gol olandese, il portiere serbo ha comunque compiuto alcuni interventi importanti. Il difensore del Milan Pavlovic ha rischiato grosso con un intervento che l’arbitro polacco Marciniak non ha ritenuto da rigore, mentre il centrocampista dell’Inter Aleksandar Stankovic, schierato titolare, è rimasto in campo 59’ prima di essere sostituito.

Sassuolo in apprensione: Muric ko con il Kosovo. Zhegrova-gol

Brutte notizie per il Sassuolo dalla sfida tra Austria e Kosovo, vinta 3-1 dai padroni di casa. Muric, portiere del club neroverde, è stato costretto a lasciare il campo al 65’ per un infortunio al ginocchio che dovrà essere valutato nelle prossime ore, con Saipi entrato al suo posto. Nel finale lo juventino Zhegrova, inizialmente in panchina, ha fissato il risultato sul 3-1 dagli undici metri, rendendo meno amara la sconfitta per la sua nazionale.