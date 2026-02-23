Napoli, “Hojlund ha simulato come Bastoni”: la provocazione che infiamma il web

Il contatto Hojlund-Hien, in Atalanta-Napoli, viene definito 'simulazione' ed accostato all'episodio di Bastoni in Inter-Juve. La provocazione di Tancredi Palmeri

Le polemiche per i dubbi episodi da moviola di Atalanta-Napoli non accennano a placarsi. Gli azzurri cadono a Bergamo, il ds Giovanni Manna diventa una furia in conferenza stampa e il VAR torna sotto accusa. Il tutto a distanza di una settimana esatta dall’espulsione fittizia di Kalulu, dopo la simulazione di Bastoni in Inter-Juventus. E proprio questo episodio torna alla mente di Tancredi Palmeri che non perde occasione per accostarlo al contatto Hojlund-Hien infiammando il web.

Il post di Tancredi Palmeri su Hojlund scatena la bufera

Dopo i dubbi episodi da moviola di Atalanta-Napoli, è intervenuto a gamba tesa il giornalista di SportItalia, Tancredi Palmeri, che ha aperto una provocazione accostando Hojlund a Bastoni: “Ma quindi interdizione dai pubblici uffici per Hojlund che si è buttato su Hien per il rigore dopo la simulazione di Bastoni, o ora fa parte di cose di campo? E visto che si trattava di Hien sentiremo Botteri Giovanna discettare di razzismo? Mi disgustate tutti.”

Giovanna Botteri aveva accusato Bastoni anche di razzismo

La simulazione di Alessandro Bastoni, che ha portato al secondo giallo e alla conseguente espulsione di Kalulu, era infatti stata discussa anche su La7 durante il programma “In altre parole”. Il conduttore Massimo Gramellini esordisce così: “Io sono neutrale tra la Juve e l’Inter, diciamo che Bastoni è riuscito nel miracolo di far cacciare ingiustamente un giocatore bianconero che è una cosa che appartiene a un mondo nuovo”.

Immediata la replica dell’ex giornalista Rai, inviata a Parigi, Giovanna Botteri: “È anche un giocatore nero, tra l’altro, c’è anche l’elemento razzista. Ha fatto una roba schifosissima. Non è da giustificare, ha fatto espellere il giocatore ‘neretto’ e poi ha anche esultato, ha detto ‘e vai’, è veramente una roba immonda. Bocciato, dai. Ha chiesto scusa? A quel punto, lo hanno visto tutti mica poteva dire che si è fatto male veramente”.

Polemica infinita sui social

Pronte le risposte dei tifosi sul web: “Lo sai vero che, nonostante a mio giudizio non fosse calcio di rigore, il Var non può intervenire per toglierlo? Perché il contatto c’è. Lo sai, vero?” E ancora: “Lo sai che quella di Bastoni è una simulazione mentre quella di Hojlund non lo è mai? Lo sai, vero?” Sul possibile rigore di Hojlund c’è chi scrive: “Sarebbe bastato mandare un filmato diverso e Chiffi avrebbe confermato il rigore, invece al var c’è una Regia occulta che sceglie i filmati ad hoc per penalizzare una squadra.”

E ancora: “Rigore netto tolto al Napoli… non si è mai visto. Il Var non ha fatto nemmeno vedere le immagini giuste all’arbitro.” C’è poi chi ritorna sul paragone Bastoni-Hojlund: “Bastoni viene sfiorato dalla mano e fa espellere l’avversario, Hojlund viene effettivamente spintonato e preso sul ginocchio.”

Non si placano gli animi sul web: “Voi rubate e siete pure quelli che hanno da recriminare fammi capire? il Napoli sta subendo l’ennesimo torto arbitrale con un goal annullato senza motivo e tu ti lamenti? dopo aver rubato davanti agli occhi di tutta l’Italia, veramente?”. E infine: “Bastoni non ha solo simulato : ha esultato, si è abbracciato, ha negato. Smettila sei senza DIGNITÀ’.”

I tifosi condannano l’accostamento Bastoni-Hojlund

La polemica prosegue sul web ma all’unisono per i tifosi è impossibile paragonare la simulazione di Bastoni al fallo ricevuto da Hojlund: “Il contatto su Hojlund è paragonabile alla SIMULAZIONE + ESULTANZA di Bastoni??? IMPOSSIBILE.

C’è poi chi fa notare: “Il rigore è stato tolto e non si è verificato nessun favore al Napoli, cosa diversa all’Inter che ha giocato per tutta la partita in superiorità numerica con una espulsione inesistente alla Juventus. E ancora: “Dunque secondo te Hojlund fa la finta, si porta il pallone avanti, poi avrebbe dovuto simulare quando in realtà aveva già superato l’avversario in area!?”

E infine: “Oggettivamente sono due contesti diversi: in entrambi non c’è fallo. Da una parte abbiamo un giallo cercato per arrecare espulsione, con tanto di esultanza. Dall’altra un contrasto.”