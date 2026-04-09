Holger Rune, c’è la data del ritorno: l’incubo è finito, il danese lancia la sfida ad Alcaraz e Sinner

Il talento danese ha bruciato le tappe: 7 mesi dopo la rottura del tendine d'Achille all'Open di Stoccolma, l'ex numero 4 al mondo si appresta a tornare in campo

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Holger Rune è pronto al ritorno. Ed è un recupero sensazionale, il suo. A 7 mesi dal grave infortunio rimediato nella semifinale dell’Open di Stoccolma dello scorso ottobre, il 22enne tennista danese ha annunciato la sua partecipazione all’ATP 500 di Amburgo. Nell’arco di questo tempo il ‘big 3 mancato’, che punta a complicare nuovamente la vita a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ha lavorato senza sosta per accelerare il recupero dalla rottura del tendine d’Achille.

Il ritorno di Rune: c’è la data

Attraverso i social, dove ha sempre aggiornato i fan su tutto il suo complicato percorso riabilitativo, Rune ha comunicato che prenderà parte al torneo tedesco che scatterà il prossimo 19 maggio. Poco più di un mese e poi sarà di nuovo tennis vero. L’incubo è quasi alle spalle e il futuro tutto dalla sua parte.

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Dal tremendo ko di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert ad Amburgo per ripartire e scalare la classifica del ranking ATP. Al momento, a causa della lunga assenza dai campi, Holger occupa la 29esima posizione, ma l’obiettivo è provare – nel tempo – a migliorare il quarto posto, che rappresenta il suo best ranking.

Il confronto con Cobolli e Zverev

Come annunciato dagli organizzatori dell’ATP 500 di Amburgo, all’appuntamento sulla terra rossa parteciperanno anche altri nomi di punta del circuito, tra cui Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime e l’italiano Flavio Cobolli, reduce dal flop di Montecarlo. Insomma, per Rune subito un test impegnativo, anche se in questa fase della sua carriera non conta arrivare fino in fondo, ma solo recuperare la forma migliore. E, magari, farsi trovare pronto per il Roland Garros, al via il 24 maggio.

“Siamo molto felici che Rune torni a giocare con noi ad Amburgo. So quanto impegno abbia profuso in questo intenso periodo di riabilitazione e siamo orgogliosi che ci abbia scelto per il suo rientro” ha dichiarato Enric Molina Mur, direttore del torneo. La sua ultima partecipazione ad Amburgo risale al 2024, quando fu eliminato ai quarti dal francese Arthur Fils.

Recupero lampo: la sfida ad Alcaraz e Sinner

Quando lo scorso ottobre Holger si ruppe il tendine d’Achille sinistro, i tempi di recupero stimati oscillavano tra i sei e i 12 mesi. Il talento di Gentofte, però, è riuscito a rispettare – e in parte anticipare – le previsioni, evitando lo scenario peggiore grazie a una determinazione fuori dal comune. “Il duro lavoro inizia ad Amburgo, non vedo l’ora di tornare sulla terra battuta al Bitpanda Hamburg Open e di rivivere finalmente l’atmosfera del campo dopo uno stop così lungo”: così Rune nella nota ufficiale del torneo.

Ancora un pizzico d’attesa e poi sarà di nuovo sfida ad Alcaraz e Sinner, che – al netto di qualche scintilla che fa parte del gioco – lo attendono dall’altra parte della rete. Lo hanno dimostrato di recente a Doha, quando i due assi che dominano la scena mondiale hanno giocato proprio sotto gli occhi di Rune, presente sugli spalti nelle insolite vesti di tifoso. In quella circostanza il campione altoatesino gli riservò uno splendido messaggio: “Holger è un piacere vederti qui a guardare le nostre partite. Manchi a tutti i giocatori, speriamo di poterti rivedere presto in campo”.