Holyfield avvisa Tyson: "Sarà divertente"

Salvo imprevisti, Tyson e Holyfield torneranno ad affrontarsi su un ring, a distanza di ben 23 anni dal noto fatto del morso dell'orecchio: "Tantissima gente che conta in tutto il mondo vorrebbe che lo facessimo", le parole del 57enne Holyfield.

La sfida contro Tyson (53 anni) esalta Holyfield: "Non si tratta di me contro un qualche 24enne, non ne ho assolutamente bisogno. E' una situazione diversa. Sarà divertente, se è contro Mike lo sarà sicuramente". Potrebbe essere un match esibizione sulla durata delle tre riprese.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 08:10