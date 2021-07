Honda e Marc Marquez in difficoltà: "Siamo in tilt"

Il test rider di Honda Stefan Bradl ai microfoni di Speedweek ha parlato del momento complicato nella scuderia giapponese: “Al momento qui le cose stanno andando un po’ in tilt, quindi dobbiamo vedere se c’è un’altra direzione. Me ne sono accorto anch’io”.

Yamaha e Ducati sono migliorate molto negli ultimi due anni, mentre la Honda ha pagato carissimo lo stop di Marc Marquez: “Gli avversari non hanno dormito in assenza di Marc, sono tutti migliorati. Questo vale sia per i produttori che per i piloti”.

Marc Marquez non è ancora al 100% e non riesce a sopperire alle carenze evidenti della moto: “Prima Marc deve ritrovare la sua strada, si rende anche conto che attualmente non è in grado di aggirare i problemi tecnici della Honda come aveva fatto in passato…”.

OMNISPORT | 11-07-2021 16:44