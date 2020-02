Honda, Puig: "Non riusciamo a capire"

Il boss della Honda Alberto Puig non sorride dopo le prove della MotoGp a Losail: "Dobbiamo tenere in conto che Marc non sta al 100%, abbiamo qualche problema con la moto che non capiamo bene. Aerodinamica? Non è solo quello, è un poco in generale, abbiamo provato la carenatura dell’anno passato e abbiamo ritrovato un po’ la strada, se fosse solo la carenatura sarebbe facile, ma no".

"Certo che sono preoccupato. Stiamo cercando di capire da dove vengano questi problemi, perché si manifestano in tutte le curve", sono le parole di Marquez.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 11:10