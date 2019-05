Honda, sfogo di Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo alla vigilia della tre giorni al Mugello ha ammesso di trovarsi più in difficoltà con la Honda che con la Ducati a questo punto della stagione: "Negli anni precedenti ero in grado di comandare la gara nei primi giri, poi comiciavo a faticare. Ora sotto il profilo della velocità sto faticando, molto di più rispetto alla Ducati. E sto parlando di velocità pura. Ora il mio obiettivo non è eguagliare Marc, ma cercare di avvicinarmi a Crutchlow, questa è la cosa più realistica".

La Honda è fatta su misura per Marquez: "La Honda sta vincendo con Marc e questo è il carattere della moto, sarebbe stupido cambiarlo per me. Devo cambiare il mio stile di guida, lavorare, sono consapevole che quando cambi moto ci vuole tempo per adattarsi", sono le parole riportate da Gpone.

