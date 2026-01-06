Hong Kong, buona la prima per Sonego. Auckland, Cocciaretto ok: sfiderà Linette, che ha battuto Venus Williams

A Hong Kong debutta con una bella vittoria Sonego, atteso nel secondo turno dal cinese Shang. Cocciaretto batte Parks e vola agli ottavi contro la giustiziera di un'ottima Venus.

Non era il più difficile degli esordi, ma aveva tutto da perdere Lorenzo Sonego, che pure contro il giapponese Rei Sakamoto ha tenuto fede al pronostico. E così facendo ha inaugurato con una vittoria il suo 2026, piuttosto agevole per quanto visto nel primo set, un po’ più complicata nel secondo, dove il torinese l’ha spuntata al tiebreak. Il 6-2 7-6 finale legittima le ambizioni della testa di serie numero 5 del torneo di Hong Kong, che agli ottavi sfiderà il cinese Juncheng Shang (numero 347 virtuale del ranking ATP), che ha battuto con un doppio 6-4 l’argentino Comesana.

Sonego senza grossi patemi: buona la prima per Sonny

La prova di Sonego è stata positiva, al netto di qualche difficoltà legata soprattutto a una condizione ancora un po’ da affinare dopo un mese e mezzo senza partite ufficiali. Soprattutto nel primo set, Sonny ha fatto vedere decisamente buone cose: ogni volta che lo scambio si allungava il rivale andava in difficoltà e l’italiano ha un po’ lucrato sulla cosa, ottenendo una palla break nel terzo gioco (annullata) salvo poi ottenerne un’altra poco dopo, stavolta vincente in virtù di una risposta profonda e ficcante cui Sakamoto ha fatto seguire un dritto in corridoio.

Bastano 38’ per avere la meglio in un primo set dove un altro break rende più agevole il compito di Lorenzo, che nel secondo parte subito forte trovando un altro break e andando a servire per il 5-2, nel momento in cui però il giapponese trova la forza per replicare e conquistare il primo break di giornata. Inevitabile la coda al tiebreak: il minibreak arriva a cavallo del cambio campo (4-3), con l’asiatico che riesce ad annullare soltanto la prima delle tre palle match che Sonego si procura, chiudendo sul 7-4 e avanzando senza grossi patemi.

Cocciaretto convince, Venus sogna ma poi cede a Linette

Ad Auckland, in campo femminile, le buone notizie le porta in dote Elisabetta Cocciaretto, che al debutto nel torneo neozelandese supera per 6-2 7-5 l’americana Alycia Parks, guadagnandosi un ottavo di finale complicato ma anche stimolante contro Magda Linette.

Aggressiva e convinta la giocatrice marchigiana, che nel primo set trova due break nel terzo e settimo gioco e poi continua a marciare senza sosta anche nel secondo (break nel gioco d’apertura), anche se subisce nel sesto gioco il ritorno della rivale che arriva ad annullare anche quattro palle match, prima della conclusione favorevole all’italiana.

Che avrebbe magari sperato di poter affrontare agli ottavi Venus Williams, all’esordio assoluto dopo essere diventata la signora Preti: la sorella di Serena ha dato del filo da torcere alla polacca Linette, costringendola a spingersi al terzo set (6-4 4-6 6-2) in una partita dalle mille emozioni, con Venus che non ha mai mollato di un centimetro prima però di cedere soprattutto a livello fisico (è pur sempre classe 1980) e non trovare la forza per restare aggrappata al match nel terzo e decisivo set.