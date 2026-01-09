Hong Kong, Musetti batte Wong e supera Auger-Aliassime, è numero 6 al mondo e in semifinale trova Rublev

Il carrarino piega il beniamino di casa e va avanti nel torneo, come del resto in doppio con Sonego. Che balzo in classifica ATP: De Minaur, quinto, non è lontano.

Jannik Sinner numero 2, ma con la freccia del sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz che già lampeggia ossessivamente, e Lorenzo Musetti numero 6: la classifica ATP sorride sempre di più al tennis italiano. La vittoria del carrarino su Coleman Wong nei quarti di finale del torneo di Hong Kong è valsa non solo l’approdo in semifinale, ma anche e soprattutto il sorpasso nel ranking ai danni di Felix Auger-Aliassime, il canadese che s’è “impastrocchiato” nella partecipazione alla United Cup con la sua Nazionale e ha perso punti preziosi. Musetti ne ha approfittato, è balzato in sesta posizione e ora mette nel mirino la Top 5: Alex de Minaur non è così lontano.

Hong Kong, successo convincente per Musetti su Wong

Vittoria convincente per Musetti, dopo i patemi agli ottavi contro Etcheverry. Di fronte all’enfant du pays, acclamatissimo dal pubblico di Hong Kong, Lollo ha giocato una partita diligente, ordinata, accelerando al momento giusto come nel primo set, quando ha strappato il servizio al suo avversario al settimo gioco per poi gestire il prezioso vantaggio fino al 6-4. Più difficile il compito nel set successivo, in cui l’italiano ha dovuto recuperare il break concesso al quarto gioco. Lo ha fatto subito con l’immediato controbreak, poi sul punteggio di 4-4 ha strappato ancora la battuta a Wong e ha chiuso con un confortante 6-4 6-4.

Doppia finale per Musetti? È in gara nel doppio con Sonego

“Mi sento molto felice, giocare contro Coleman qui non è mai facile“, ha ammesso Musetti subito dopo la conclusione del match. “Ci avevo già giocato contro due anni fa ed è cresciuto molto nel frattempo. Sapevo di dover essere solido contro di lui, è stata una partita molto combattuta e non ho mai perso la concentrazione. Sono molto contento del mio atteggiamento“. Ora il sogno è la clamorosa doppietta, la finale in singolare e anche nel doppio in tandem con Lorenzo Sonego: “Incrociamo le dita, mi piace davvero giocare con Sonego e speriamo di riuscire a vincere, anche perché abbiamo già perso due finali insieme“.

Musetti-Rublev semifinale a Hong Kong: scalata alla classifica ATP

Occhi puntati, però, soprattutto sulla semifinale del singolare dove per Musetti ci sarà da fare i conti con un avversario spigoloso, l’evanescente russo Andrey Rublev, scivolato alla sedicesima posizione del ranking ma pur sempre temibile: per lui nei quarti agevole vittoria sul portoghese Nuno Borges, 6-3 6-4. Dovesse andare in finale, Musetti potrebbe andare all’assalto anche della quinta posizione in classifica. Anche Alex de Minaur è impegnato nella United Cup. Il successo su Hubert Hurkacz gli ha dato un po’ di respiro, ma Musetti gli è attaccato ormai. Dopo Auger-Aliassime, il carrarino punta a lasciarsi alle spalle il “Diavolo della Tasmania”.