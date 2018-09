Honor Play, lo smartphone creato per gli amanti dei videogame

Si chiama Honor Play ed è il nuovo smartphone del brand del gruppo Huawei, pensato e creato tenendo conto delle esigenze degli amanti dei videogiochi. Le sue ricche dotazioni (spessore di soli 7.5 millimetri, schermo da 6.3 pollici, fotocamera da 16 megapixel con videocamera in 4K) si combinano sapientemente con una elevata multimedialità e un efficiente modulo LTE 4G.

È così dunque che Huawei – che ha recentemente superato Apple sul podio dei produttori mondiali di smartphone – si è unita alla folle corsa per accaparrarsi gli appassionati di prodotti videoludici mobile, unendo all’affidabile tecnologia impiegata un prezzo veramente competitivo. L’Honor Play è infatti venduto ad un prezzo di listino di 329 euro: un costo appetibile per moltissimi e che rischia di farlo preferire anche ad altri prodotti del colosso cinese.

Ma cosa lo rende così attraente per i videogiocatori? Innanzitutto l’Honor Play include una GPU Turbo, che consente un’esperienza di gioco accelerata e pertanto fluida e veloce. Il suo utilizzo migliora le prestazioni grafiche fino al 60%, riducendo al contempo il consumo energetico. Inoltre, al suo interno è integrata una unità Neural Processing Unit indipendente su chipset Kirin 970, che velocizza le applicazioni basate sui processi AI.

Honor Play crea un’esperienza di gioco più simile alle console

Di conseguenza, i videogiochi gireranno sull’Honor Play in maniera molto diversa rispetto agli altri cellulari, regalando un’esperienza più simile a quella del gioco su console grazie al feedback di vibrazione e all’audio in 3D. Inoltre, è stata messa in commercio una Player Edition limitata, che dà al cellulare un aspetto da “gaming” grazie ad un’incisione laser con texture a circuito.

HF4 | 04-09-2018 08:30