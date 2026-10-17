Horner nella sua biografia: "Carlos Sainz stava per firmare per Red Bull". Lo spagnolo commenta l'indiscrezione

Nella sua biografia di prossima pubblicazione Christian Horner, tra le altre cose, ha rivelato che Carlos Sainz era ad un passo dal firmare con Red Bull. Il pilota della Williams commenta questo retroscena

Tra pochi giorni approderà sulle librerie fisiche e online Drive, l’effettivamente attesa biografia autorizzata di Christian Horner. E come si usa fare con questo tipo di pubblicazioni, prima della data ufficiale di uscita (il 22 ottobre) la casa editrice ha lasciato trapelare una serie di anticipazioni e di copie in anteprima a destinatari selezionati in modo da invogliare il pubblico a svuotare gli scaffali, fisici e online, delle librerie e garantire al volume (di oltre 300 pagine) un po’ di pubblicità. L’ex team principal della Red Bull di cose da raccontare ne ha, soprattutto in merito all’ultimo travagliato periodo con la scuderia (senza nulla togliere ai vari successi, perché alla fine alla gente e ai giornalisti interessano i retroscena al calor bianco).

Nella sua biografia Horner parla anche del licenziamento da Red Bull, ma a modo suo

Sussiste ad esempio una certa curiosità nel conoscere i dettagli della sua fuoriuscita da Red Bull, e i contrasti che ne hanno portato all’esito (con liquidazione milionaria, si vociferava) del licenziamento del britannico coniugato in Halliwell.

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Tuttavia, come scrive il Telegraph nella sua recensione del tomo, chi attende trepidante un commento ragionato sulle accuse di presunto comportamento inappropriato di Horner nei confronti di una dipendente (che ha causato poi la slavina che lo ha investito senza però tramortirlo visto che da queste accuse è stato poi prosciolto da una inchiesta interna e ha chiuso la faccenda con un accordo extragiudiziale con la donna, che ha poi lasciato l’azienda) resterà deluso. Come sappiamo, Horner alla fine ha dovuto capitolare, fare gli scatoloni e andarsene, e Drive si sofferma più sulle sofferenze patite in quel periodo, sia da lui che dalla famiglia, che sui retroscena esclusivi. Di cui invece non c’è traccia, sostiene il Telegraph.

I retroscena sul mercato piloti

Ce ne faremo una ragione. Qualche spunto interessante arriva invece dagli argomenti più prettamente sportivi, e in particolare sul mercato piloti. Un tema che si presta indiscrezioni di ogni genere, e difatti nei giorni scorsi era circolata l’anticipazione sul fatto che la Red Bull, durante la reggenza Horner, aveva puntato su Charles Leclerc o Fernando Alonso come futuri piloti al fianco dell’inossidabile, inscalfibile, immarcescibile, incontenibile e incontentabile Max Verstappen. In entrambi i casi ci fu il veto dell’eminenza grigia di Red Bull e nemesi di Horner Helmut Marko, e il resto è storia.

Sainz era ad un passo dal firmare con Red Bull

C’è però un altro retroscena interessante riguardo il potenziale secondo di Verstappen, prima del via vai di gregari e l’equilibrio trovato con Isack Hadjar. Sempre in Drive Horner rivela che anche Carlos Sainz era finito nell’orbita Red Bull: lo spagnolo, chiuso il rapporto di lavoro con la Ferrari, nel 2025 aveva avviato dei contatti con Horner, il quale puntava a inserirlo in squadra dalla stagione successiva, ovviamente al fianco di Verstappen.

Secondo l’ex team principal la firma era persino prossima a concretizzarsi. Il britannico intendeva soppiantare Sergio Perez, come si legge nella sua biografia: “La prestazioni di Sergio Pérez erano irriconoscibili rispetto al pilota che era stato nelle stagioni precedenti. Ho deciso quindi di iniziare a cercare un possibile sostituto”, individuato nel figlio d’arte. Ma il licenziamento di Horner avvenuto lo scorsa estate, dopo un ventennio in Red Bull, ha fatto sì che saltasse tutto (e alla fine fu scelto Hadjar).

Il commento di Carlos Sainz

Presente ad un evento promozionale legato al lancio del nuovo profumo Armani in quel di Madrid, Carlos Sainz ha affrontato la questione dopo una domanda rivolta da un giornalista, che gli chiedeva appunto un commento sull’indiscrezione vergata da Horner in merito al fatto che fosse ad un passo da Red Bull.

L’iberico ha liquidato la cosa restando il più generico possibile: “Sì, ha detto [Horner, ndr] che ero a casa sua e cose così, che stavamo cenando. Che ci possiamo fare? È così e basta”. Né conferme né smentite, anche se questa manovra di mercato alla fine è stata un po’ un segreto di Pulcinella. Sainz non si è voluto soffermare più di tanto, sono faccende che appartengono al passato, laddove il suo presente (e anche il suo futuro) sono legati ormai alla Williams, nel bene e nel male.