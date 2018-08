Horner, veleno su Fernando Alonso

Il team manager della Red Bull Chris Horner punge Fernando Alonso in una intervista a "Beyond the Grid", il podcast ufficiale della F1.

"Ho grande rispetto per Fernando. Lui è un grande pilota, davvero grande, ma penso che vederlo alla Red Bull sarà molto difficile. Tende a provocare il caos ovunque vada. Io non sono sicuro che sia la soluzione migliore per noi", ha dichiarato Horner sulla possibilità di vedere Alonso alla guida di un bolide della scuderia austriaca.

Su Ricciardo: "Abbiamo concesso a Daniel tutto ciò che voleva, ma non è stato abbastanza. Alla fine ci siamo anche detti disposti a stipulare un accordo di un solo anno, quindi sarebbe stato libero tra dodici mesi di poter accettare un’eventuale offerta di Ferrari o Mercedes. Ma probabilmente lo scenario è un po' cambiato, e penso che abbia sentito bisogno di un cambiamento nella sua carriera. Ma potrebbe anche essere una scelta di cui pentirsi".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 14:25