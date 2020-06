Hosley ringrazia Sassari: "Mi mancano quei tempi"

L'ex di Sassari Quinton Hosley in un'intervista a Dinamo Tv ha ricordato la bella stagione trascorsa in Sardegna (2011-2012), dove ha lasciato tracce indelebili: "Eravamo un’ottima squadra, un grande gruppo di ragazzi che lavoravano bene: resta un po’ di dispiacere perchè penso sempre che avremmo potuto fare meglio ma alla fine il bilancio è più che positivo".

Sassari si fermò in semifinale dopo uno storico sweep alla Virtus Bologna nei playoff: "Ricordo molto bene la gioia di Gara 3 a Bologna, quando abbiamo vinto con il buzzer beater del capitano. Anche in Gara 2 era stato un tiro allo scadere a decidere la vittoria: è stato esaltante, grande energia, ottimo basket, un’atmosfera elettrizzante. In semifinale avevamo incontrato Siena che ci aveva eliminato con un secco 3-0, ma credo che i playoff di quella stagione siano serviti, non solo a ognuno di noi, ma anche alla società per costruire quel percorso di crescita che poi vi ha permesso di ottenere i tanti successi in seguito".

"Voglio ringraziare Sassari dove sono stato benissimo, mi mancano quei tempi e sono estremamente grato perché sono stato accolto a braccia aperte da tutti, sia dalla società sia dai tifosi".

SPORTAL.IT | 06-06-2020 10:19