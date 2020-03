Hotel di Ronaldo, arriva la smentita

E' stata smentita nel pomeriggio di domenica l'iniziativa benefica di Cristiano Ronaldo nella lotta contro il Coronavirus. In mattinata il quotidiano Marca aveva diffusa la notizia di uno splendido gesto: ovvero convertire i suoi hotel in ospedali, oltre che pagare direttamente infermieri e medici.

Nel pomeriggio di domenica, però, lo stesso portale online spagnolo ha cancellato la notizia. Dal Portogallo e dal giocatore non sono arrivate conferme e nel pomeriggio di domenica è giunta invece la smentita da Madeira. "Circola una notizia secondo la quale Cristiano Ronaldo starebbe contemplando la possibilità di cedere i suoi alberghi e di trasformarli temporariamente in ospedali per combattere il pericolo del Coronavirus. Questa informazione, inizialmente avanzata dal quotidiano sportivo Marca, è falsa ed è stata smentita", hanno fatto sapere i media locali.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 15:17