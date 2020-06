Howard si spiega: "Non vogliamo fermare l'NBA"

Attraverso The Athletic, Howard, uno dei tanti giocatori che non vedono di buon occhio la ripresa ad Orlando decisa dall'NBA, ha fatto chiarezza sugli obiettivi del gruppo "guidato" da Irving: "Non vogliamo fermare la Lega".

Il centro dei LA Lakers è andato oltre: "Sarebbe sciocco pensare di poter fermare una potenza grande come l'NBA". Secondo indiscrezioni, sarebbero stati ben 150 i giocatori che hanno partecipato alla videoconferenza di Irving e Howard.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 08:14