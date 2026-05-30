Howe, clamoroso ritorno: la strana staffetta con Diaz, Doualla a Roma per il riscatto. Rabat, Dosso in odor di record

Il primatista mondiale del salto in lungo torna in gara al Roma Sprint Festival, gareggerà insieme al compagno di allenamento Andy Diaz in un’inedita staffetta 4x100. In gara anche tanti giovani velocisti

Il Roma Sprint Festival ritorna. La manifestazione che si tiene ogni anno allo Stadio dei Marmi a ridosso del Golden Gala anche quest’anno offre tanti spunti interessanti. A cominciare dal ritorno in pedana di Andrew Howe che però si mette in gioco tra le corsie strette della velocità per una staffetta che vedrà protagonista anche un altro saltatore, come Andy Diaz.

Il ritorno in pista di Andrew Howe

Il nome di Andrew Howe è uno di quelli rimasto nel cuore ai tanti appassionati italiani di atletica. Un saltatore che rimane nella storia visto che il record italiano di salto in lungo (all’aperto) rimane ancora il suo con 8,47 e nonostante gli assalti costanti di quel fenomeno che risponde al nome di Mattia Furlani. Il saltatore classe 1985 ha chiuso “ufficialmente” la sua carriera nel 2023 annunciando il ritiro ma non ha mai davvero tolto le scarpette e negli ultimi anni è tornato in più di una circostanza a mettersi alla prova con gare minori. Ora torna in pista in una disciplina, quella della velocità che ha spesso praticato nel prime della sua carriera, e in particolare con la staffetta. Il reatino sarà in gara allo Sprint Festival di Roma proprio nella prova a squadra che lo vedrà in pedana insieme al compagno di allenamento Andy Diaz.

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Doualla cerca il riscatto, l’Italia si avvicina ai Mondiali

Il Roma Sprint Festival nella sua edizione 2026 sarà una manifestazione dedicata in particolare ai giovani. La parte centrale del programma è infatti rappresentato dalle staffette delle nazionali Under 20 in vista dei Mondiali di Eugene della prossima estate. Dopo alcune uscite deludenti, in particolare quella di Savona, torna in pista anche Kelly Doualla che va in cerca di un’iniezione di fiducia. Ma sono tanti gli atleti da tenere sotto controllo come la velocista Margherita Castellani e il quattrocentista Francesco Pagliarini. Ma spazio anche ai senior visto che sono segnalate le presenze di Fausto Desalu, Filippo Randazzo e Lorenzo Benati.

Rabat, Dosso dà di nuovo l’assalto al record

La stagione dell’atletica continua con il meeting di Rabat valida per la Diamond League in programma domani. L’Italia arriva all’appuntamento con 5 atleti capitanati da una Zaynab Dosso che si mette ancora alla prova dopo Savona. L’obiettivo della sprinter resta quello di provare a battere il suo record italiano e abbattere il muro degli 11 secondi ma anche di confrontarsi con atlete di primo livello come la neozelandese Zoe Hobbs, e le giamaicane Tina Clayton, Jonielle Smith e Lavanya Williams. Non ci sarà invece Nadia Battocletti che in Marocco sperava di dare l’assalto al record italiano dei 1500 metri ma ha preferito rinunciare per rimettersi in condizioni (dopo un’influenza) in vista del Golden Gala di Roma. In gara a Rabat ci saranno anche Leonardo Fabbri nel peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Elisa Coiro che torna sugli 800 e Francesco Pernici negli 800 maschili.