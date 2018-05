Howedes verso il ritorno allo Schalke

In un'intervista alla Bild, Benedikt Howedes, approdato l'estate scorsa a Torino dallo Schalke 04, in prestito oneroso con diritto di riscatto, si dice pronto a tornare in Bundesliga dopo una stagione travagliata.

Il club bianconero non ha ancora deciso il suo futuro, ma il difensore tedesco sembra abbastanza convinto che non arriverà il riscatto da parte della Vecchia Signora: "Non posso escludere l’ipotesi di tornare a giocare con lo Schalke 04. Probabilmente non sarà una decisione soltanto mia, ma se dovessi giocare di nuovo alla Veltins Arena sarebbe emozionante, perchè quello stadio è casa mia. Mi trovo bene a Torino, nelle prossime settimane parleremo con la dirigenza e definiremo la mia situazione. Non avrei problemi a lavorare con Tedesco (allenatore dello Schalke 04, ndr), ci siamo parlati in maniera schietta e non ho mai avuto contrasti con lui".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 17:30