Hrvoje Peric rende fiera Trieste

Hrvoje Peric riempie d’orgoglio l’Alma Trieste. E’ il capitano della formazione giuliana, Daniele Cavaliero, a spiegare il perché a ‘Il Piccolo’.

“Di solito un dito fratturato ti porta a rimanere fermo dalle due alle tre settimane – dice l’ex Pesaro, Avellino e Varese -. Invece lui non ne ha voluto sapere e ha ripreso ad allenarsi dopo avere saltato la partita di Brescia: ciò descrive bene che tipo di persona sia”.

“Questi sono gli uomini che ha scelto la società, che tengono alla maglia e che fanno di tutto per essere in campo andando oltre i problemi fisici che capitano in una stagione” aggiunge Cavaliero.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 11:40