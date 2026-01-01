Virgilio Sport

Intervista a Ruben Bondì, lo chef fenomeno social in tv: "La Roma può andare in Champions, vorrei rivedere Totti"

Intervista a Ruben Bondì, lo chef fenomeno social in tv: "La Roma può andare in Champions, vorrei rivedere Totti"

Lo chef social capace di smuovere le masse, passato alla tv con format di altrettanto successo, rivela le sue speranze sulla Roma e la sua opinione in merito del possibile rientro dell'ex capitano

Le interviste di calcio

Le interviste sugli altri sport

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio