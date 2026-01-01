Virgilio Sport

A tu per tu con Stefano Fiore, vice campione d’Europa nel 2000 con l’Italia di Dino Zoff, che conosce molto bene il condottiero azzurro, Rino Gattuso. Dentro o fuori, ecco come la vede l’ex centrocampista
Dalle complessità dell'attuale momento in casa Sampdoria fino al ricordo indelebile di un'annata mai dimenticata: Domenico Marocchino è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per un'analisi a 360 gradi sul mondo blucerchiato e sull'attuale campionato di Serie B
Il tecnico ci racconta perché, dopo aver chiuso l’esperienza con Jasmine Paolini, si appresta a tornare in panchina per guidare il team di Luca Nardi, 22enne tennista di Pesaro numero 67 del ranking ATP
Nell'evento che chiuderà ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali, vedremo in scena uno spettacolo irripetibile e suggestivo che abbraccerà il pubblico con Roberto Bolle presente: i dettagli raccontati da uno dei maggiori creativi italiani