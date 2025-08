Hubner, ecco che fine ha fatto: torna in campo ma da allenatore. Trova Brocchi e Jeda

L'ex attaccante riparte dalla II Categoria e dalla Zeta Milano, ambizioso club fondato dallo youtuber Zw Jackson: allenerà Jeda, il dg è Brocchi

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Dario Hubner, uno dei bomber più prolifici del calcio italiano, è pronto a rimettersi in gioco: appese da tempo le scarpette al chiodo, ha trovato squadra in Seconda Categoria lombarda, allenerà la Zeta Milano, appena promossa dalla Terza Categoria.

Il ritorno di Hubner, allenerà la Zeta Milano

Dario Hubner alla Zeta Milano: sarà l’ex attaccante del Brescia di Mazzone a guidare la formazione neo-promossa in Seconda Categoria lombarda, nata da un’idea del giovane content creator Antonio Pellegrino, noto al mondo dei social con lo pseudonimo Zw Jackson.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 58enne friulano, che assieme a Igor Protti ha vinto la classifica cannonieri della Serie A (col Piacenza), della Serie B (col Cesena) e della C1 (col Fano), ha accettato la corte di Pellegrino, mostrando subito entusiasmo per un progetto concreto e sempre più ambizioso: la scorsa stagione la Zeta Milano ha dominato e vinto il campionato di Terza Categoria e ora si affaccia in Seconda, con un allenatore d’eccezione.

Hubner, il bomber di provincia da 300 gol in carriera

Il “Bisonte” Hubner, il soprannome affibbiatogli per la capacità di portarsi dietro l’avversario caricandolo a testa bassa fino a trovare la porta, con una corsa irruenta e irrefrenabile, riparte dal secondo gradino più basso del calcio italiano, ma con una voglia matta di continuare a far parlare di sé, come faceva da calciatore.

Un ritorno alle origini per l’ex attaccante, partito dalla Prima Categoria: si alternava tra campo e fabbrica scalando categorie una dietro l’altra, segnando con una semplicità inaudita, prima col Fano, poi al Cesena (22 gol nella stagione 1995-1996) e poi in Serie A, col Piacenza (24 reti nell’annata 2001-2002, le stesse segnate da David Trezeguet).

Un bomber da oltre 300 gol in carriera in quasi 700 presenze dalla Prima Categoria alla massima serie, ora allenatore di provincia con risultati poco gratificanti: 4 mesi al Royal Fiore in Eccellenza nel 2013 e poi l’esonero, prima di iniziare il campionato, subito all’Atletico Montichiari in Serie D. Il ritiro a vita privata quindi il ritorno sui campi, convinto da Pellegrino a guidare la Zeta Milano, fondata poco più di un anno fa (era il 22 maggio 2024): “Il nostro sogno è arrivare in Serie A partendo dal basso e sviluppando l’aspetto social”, ha recentemente spiegato Zw Jackson a Sky Sport.

Hubner e gli altri volti noti alla Zeta Milano

Hubner è solo uno dei volti noti ad aver abbracciato l’idea dello giovane youtuber. Il direttore generale del club è Christian Brocchi, ex centrocampista del Milan, nonché tecnico di Brescia e Monza. In campo c’è capitan Jeda, 46 anni, un altro che in Serie A ha giocato e segnato tanto con la maglia del Cagliari.

Ora è arrivato pure Hubner, presentato dal presidente della Zeta Milano con la celebre canzone di Calcutta, “Hubner”, colonna sonora del video con il quale è stato annunciato l’ingaggio del friulano: “Pensavo di aver smesso di allenare, com’è possibile che dopo 10 anni vengo richiamato? Sono prontissimo per la nuova avventura”, ci ha riso su Hubner.