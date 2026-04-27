Follia in Spagna, portiere espulso colpisce con un pugno violento un avversario e lo mette ko: rissa e maxisqualifica

Scene da far west nel derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza: il portiere ospite perde la testa scatenando il parapiglia. Rischia da 4 a 12 giornate

Derby aragonese ad alta tensione tra Huesca e Real Zaragoza, sfida valida per la 37esima giornata di LaLiga 2. La gara si è conclusa nel peggiore dei modi: protagonista in negativo il portiere della formazione ospite, Esteban Andrada, autore di un atto di condotta violenta sul terreno di gioco e che andrà incontro a una maxisqualifica. Una sfida delicatissima quella dell’Estadio El Alcoraz in ottica salvezza, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie al penalty di Oscar Sielva.

Cosa è successo

L’episodio in questione si è verificato al 95′. Il portiere del Real Zaragoza, Esteban Andrada, già precedentemente ammonito in occasione del secondo calcio di rigore concesso all’Huesca, si è recato verso il cerchio di centrocampo per un confronto con il direttore di gara, Arcediano Monescillo. In quell’attimo, Jorge Pulido, capitano della squadra di casa, si è avvicinato rivolgendo parola all’estremo difensore che lo spintona: infrazione che ha indotto l’arbitro a sanzionarlo con la seconda ammonizione e dunque l’espulsione. Non è bastato ad Andrada, che ha raggiunto in corsa ancora Pulido, colpendolo in pieno viso con un pugno. Il difensore dell’Huesca è caduto a terra, rimediando un occhio nero, ma l’episodio ha scatenato una vera e propria rissa che ha coinvolto anche le panchine delle due squadre.

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In seguito ai disordini, il direttore di gara è stato richiamato al Var per analizzare nel dettaglio quanto accaduto prima e durante il parapiglia generale. Dalle immagini è emerso un episodio violento di Dani Tasende, difensore del Real Zaragoza, che ha sferrato un calcio a un avversario precedentemente all’inizio della rissa. Un ulteriore provvedimento ha riguardato il portiere dell’Huesca, Dani Jimenez, individuato dalle riprese mentre colpiva Andrada con un pugno alla nuca nel corso della mischia. Entrambi sono stati espulsi.

Il comunicato del Real Zaragoza

Il Real Zaragoza, dopo lo spiacevole episodio, ha voluto prendere le distanze dal gesto di Esteban Andrada, pubblicando su X un comunicato ufficiale: “Nei momenti finali della partita SD Huesca – Real Zaragoza disputata questa domenica all’El Alcoraz, siamo stati protagonisti di scene indegne di questo sport e che non avrebbero mai dovuto verificarsi. Questi fatti non rispecchiano i valori del Real Zaragoza né quelli della tifoseria zaragocista, che nel corso della sua storia si è sempre contraddistinta per nobiltà, coraggio e rispetto verso l’avversario”, ha scritto il club.

La nota prosegue: “Siamo un esempio e un punto di riferimento per molti tifosi, soprattutto bambini e bambine, che in ogni partita ci incoraggiano e aspirano a diventare un giorno uno dei loro idoli. È per questo che queste immagini deplorevoli non avrebbero mai dovuto verificarsi. Da parte del club condanniamo con forza quanto accaduto in quell’azione che ha macchiato in modo inaccettabile una partita di calcio di particolare importanza per la nostra regione, cosa che risulta inaccettabile. Per quanto riguarda il nostro giocatore Esteban Andrada, il club analizzerà i fatti accaduti e adotterà le misure disciplinari del caso”.

Cosa rischia Esteban Andrada

In seguito a quanto accaduto, la posizione del portiere Esteban Andrada è al vaglio degli organi di giustizia sportiva. L’estremo difensore andrà incontro a una squalifica la cui entità prevista dal regolamento è compresa tra le 10 e le 12 giornate di campionato: una maxisqualifica che metterebbe fine alla sua esperienza con il Real Zaragoza, dove gioca in prestito dal Monterrey. Rivolgendo uno sguardo all’applicazione del regolamento in simili casistiche, gli archivi del campionato spagnolo registrano l’episodio relativo a German Burgos: all’ex portiere del Maiorca vennero inflitte 12 giornate di squalifica a seguito di un episodio analogo ai danni del giocatore dell’Espanyol Oscar Serrano.

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