Hugo Almeida cambia ancora squadra.

L'attaccante portoghese ha trovato l'accordo con l'Academica di Coimbra: giocherà quindi nella serie cadetta lusitana.

34 anni compiute a maggio, 57 presenze e 19 gol in nazionale, in Italia ha giocato nel Cesena. Nelle ultime due stagioni ha indossato le casacche dei greci dell'Aek Atene e dei croati dell'Hajduk Spalato. Prima della tappa italiana anche Porto, Werder Brema e Besiktas per lui.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 10:40