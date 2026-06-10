Hulk Hogan, svelate le cause del decesso anche se per la figlia Brooke mancano ancora risposte

Il campione di wrestling vittima di un arresto cardiaco che è stato accertato in modo chiaro e univoco: la famiglia aveva chiesto una autopsia privata per chiarire le ragioni

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Emergono ulteriori dettagli sulla scomparsa di Hulk Hogan, autentica leggenda del wrestling scomparso a 71 anni l’estate scorsa e su cui un report di 72 pagine ha cercato di fornire una spiegazione univoca sulla causa della morte. Secondo un rapporto del dipartimento di polizia di Clearwater, ottenuto dal sito statunitense TMZ, la figlia Brooke ha contattato un agente per sapere se sarebbe stata eseguita un’autopsia sul corpo di suo padre per accertare se vi fossero dei motivi clinici poiché la recente storia clinica di suo padre, tormentato da problemi di salute, aveva destato inquietudine soprattutto dopo aver appreso che aveva subito un intervento chirurgico – a suo dire – “mal riuscito”.

La causa della morte di Hulk Hogan

I familiari di Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, hanno riferito agli investigatori che aveva sofferto di diversi problemi di salute nelle settimane precedenti la sua morte, tra cui leucemia, aritmia cardiaca, polmonite e insufficienza renale. Negli anni precedenti la sua morte era stato inoltre sottoposto a numerosi ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Nonostante quanto emerso, la figlia Brooke ha manifestato il suo dissenso sulla gestione delle indagini e su quanto effettuato ma la polizia fino a questo momento non ha replicato, stando a quel che riporta TMZ oggi.

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I dubbi sul decesso e l’autopsia privata

Il rapporto stilato dalla polizia di Clearwater riassume testimonianze, cartelle cliniche, filmati di sorveglianza e un’ispezione visiva del corpo di Hogan. Quel che trapela da questo report – riportato dai media statunitensi – rimane il fatto che il campione sia deceduto per cause naturale, a seguito di un arresto cardiaco nonostante fosse stato supportato dalla moglie Skye lgli fosse stato praticato massaggio cardiaco e respirazione in attesa del 911.

La morte per cause naturali

La famiglia e in particolare la figlia Brooke nutrivano il sospetto che Hulk fosse vittima delle conseguenze di un intervento mal riuscito appunto, ovvero che Hogan fosse morto per un danno al nervo frenico (nervo che collega il collo alle radici spinali) subito durante una operazione chirurgica. Una versione smentita dai fatti che ha indotto le persone più care al mito del wrestling che aveva sostenuto Donald Trump alla presidente degli Stati Uniti di rivedere questa posizione.

Brooke nutriva anche dubbi sulle scelte del medico legale da qui la decisione di procedere a una autopsia privata. il medico legale locale aveva concluso che Hogan fosse morto per un infarto, ma si era rifiutato di eseguire un’autopsia completa. Allora, fu la famiglia del wrestler a pagare per un’autopsia privata che ha confermato la valutazione iniziale, non riscontrando “alcun contributo traumatico o tossicologico terminale ragionevole”.