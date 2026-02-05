Scandalo a Montpellier, Humbert controlla il telefono prima dei punti decisivi: l’ombra delle scommesse, la Francia lo accusa

Il tennista francese si ferma a controllare il telefono nel corso del tiebreak decisivo contro Mannarino: poi torna in campo e perde 4 punti consecutivi e il match. Polemica in Francia

Un episodio che sta facendo discutere il mondo del tennis. A essere protagonista è il francese Ugo Humbert che ha perso il match con il connazionale Adrian Mannarino al torneo di Montpellier. E ora per lui arrivano accuse molto dure soprattutto dalla Francia.

Lo strano episodio nel momento decisivo

L’ultimo scandalo nel mondo del tennis (o almeno presunto tale) arriva dalla Francia e in particolare dal torneo di Montpellier. Al centro della polemica stavolta finisce proprio un tennista di casa Ugo Humbert. Il match degli ottavi di finale è molto combattuto e si decide al tiebreak del terzo set. Ma in quel momento succede qualcosa di inatteso. Hugo è in vantaggio per 4-3, è un momento molto delicato del match, manca poco alla linea del traguardo. Ma invece di dedicare tutte le sue attenzioni sul campo, il francese decide di andare in panchina, verso il suo borsone. Tutti si attendono un cambio di racchetta o una mossa del genere, invece il giocatore prende il cellulare e dà un’occhiata veloce prima di tornare a giocare. Gli ultimi punti però sono un disastro con Humbert che ne perde 4 di fila e consegna la vittoria a Mannarino.

Le accuse a Humbert: l’ombra delle scommesse

Il video dello strano episodio ha fatto subito il giro della rete. Perché Humbert è andato a controllare il suo telefono in un momento così delicato della partita perdendo completamente la sua concentrazione? Ovviamente i social in circostanze del genere non perdonano e le accuse portano a galla l’ombra delle scommesse. Si tratta di un’accusa infamante e priva di ogni fondamento. Non è di certo in modo così plateale che si può “correggere” il risultato di una partita. Per di più Humbert è uno degli atleti di punta in Francia, numero 38 del ranking mondiale con un passato neanche lontano da numero 13. Il suo gesto però ha sollevato tantissime polemiche, se non altro per aver quasi snobbato il torneo di casa con un gesto che gli ha fatto perdere una partita importante.

Le parole sulla Davis

E’ stata una settimana all’insegna delle polemiche quella che ha vissuto Humbert che già nei primi giorni del torneo di Montpellier ha dovuto fare i conti con un po’ di critiche. Il tennista ha rifiutato la convocazione della nazionale francese per la sfida di Coppa Davis contro la Slovacchia e risponde alle critiche che ha ricevuto per questo: “Ho sempre indossato la maglia della Francia con grande orgoglio. Ho sempre messo passione e impegno in tutte le partite che ho giocato con la nazionale francese. Sono stato irreprensibile negli ultimi 3 anni. Ma ora vengo da una stagione difficile in cui ho affrontato tanti infortuni. La mia priorità è risalire la classifica. E’ una scelta tennistica e legata alla mia carriera, dire che non mi piace giocare per la maglia è totalmente falso”.

