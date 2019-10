Hysaj chiama la Roma

L'agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, a Radio Punto Nuovo ha parlato del futuro del suo assistito: " rimasto perché purtroppo non siamo riusciti a chiudere delle trattative, però è stato un male ridimensionato perché c’è un allenatore che ha considerazione di lui. La Roma è una soluzione gradita per il calciatore, se non la prima. Tra un anno sarà in scadenza, il Napoli potrebbe perderlo a zero e sarebbe un peccato, perché abbiamo un ottimo rapporto".

"Non rinnoviamo, sia noi che il Napoli siamo consapevoli che non ci sono i presupposti. Credo che anche per il ragazzo sia l’ora di cambiare dopo quattro anni e mezzo, non c’è bisogno di parlarne perché la pensiamo allo stesso modo. L'infortunio? Torna tra un mese".

SPORTAL.IT | 07-10-2019 16:52