Hysaj e Napoli ai titoli di coda

Mario Giuffedi, agente di Elseid Hysaj, con il 'Corriere della Sera' ha fatto luce sulla situazione del suo assistito. "Non credo resterà a Napoli, perché ci sono cinque terzini in rosa e credo che il suo tempo in azzurro sia finito" ha tenuto a sottolineare.

Il nome dell'albanese era stato accostato all'Atletico Madrid a lungo. Ora, per lui, si parla di un'ipotesi legata alla Roma, per fare il percorso inverso di quello che ha appena compiuto Manolas.



SPORTAL.IT | 25-07-2019 14:06