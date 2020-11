Hysaj positivo al Covid-19: salta Napoli-Milan

Problema per il Napoli, in avvicinamento alla sfida di Serie A contro il Milan. Come comunicato dal club partenopeo, Elseid Hysaj è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo tampone effettuato dall’Albania.

“In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania”.

Il terzino del Napoli adesso resterà quindi ovviamente in isolamento, in Albania. Adesso la squadra di Gattuso adesso ha bisogno dei migliori Mario Rui e Ghoulam per sopperire all’assenza dell’albanese, che ultimamente era diventato titolare fisso del Napoli.

OMNISPORT | 17-11-2020 21:23