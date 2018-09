I bookies pungono sull'orgoglio Valentino Rossi

E' vero che quest'anno, complice una Yamaha ampiamente inferiore alle aspettative, Valentino Rossi non è quasi mai stato in testa (una recente statistica lo fa capire senza mezzi termini), ma ora anche le case di scommesse sembrano credere davvero poco al suo ritorno sul gradino più alto del podio.

Il successo dell'asso di Tavullia nel Gran premio di Aragon viene dato a 15 da più di un bookie: punti dieci euro, ne porti a casa 150. Qualcuno, leggermente più fiducioso, scende a 13, ma c'è chi anche lo dà a 17. Quote che comunque fanno pensare. Per la vittoria viene considerato favorito Marc Marquez, ma anche Jorge Lorenzo viene tenuto in ampia considerazione.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 16:35