I Broncos cambiano allenatore e portiere

Il nuovo timoniere dei Wipptaler si chiama Dustin Whitecotton. L’allenatore, nato il 3 maggio 1979 in British Columbia, vanta una carriera di tutto rispetto come giocatore, nel corso della quale tra l’altro ha vestito per 220 volte la maglia degli Straubing Tigers in DEL. Nella stagione 2016/17, Whitecotton ha intrapreso la carriera da allenatore con i Lindau Islanders, con cui, nella sua prima stagione, è riuscito a vincere il campionato della Oberliga, ottenendo la promozione in DEL2. Il direttore sportivo Egon Gschnitzer è certo di essere riuscito ad ingaggiare un allenatore tanto motivato quanto qualificato per l’importante progetto di lavorare intensamente anche con i giovani per farli diventare titolari.

Nuovo portiere per i Brocons con l’arrivo di Jason Bacashihua. Il 36enne, già prima scelta dei Dallas Stars, porta molta esperienza in Alta Val d’Isarco. Il goalie vanta anche 38 partite per i Saint Louis Blues in NHL. Bacashihua ha militato negli Straubing Tigers in DEL e con l’HC Banska Bystrica in Slovacchia oltre ad aver giocato in Asian League, in Polonia ed in DEL2. Con gli USA ha disputato anche due edizioni dei Mondiali. Il 19enne Jakob Rabanser rimane nei Broncos per il secondo anno consecutivo come back-up.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 13:51