I cento anni del Napoli, ieri la seconda serata di festeggiamenti

Calcio e spettacolo con una grande partecipazione dei tifosi che hanno risposto a decine di migliaia al richiamo della festa per celebrare i 100 anni del Calcio Napoli. Il programma delle celebrazioni del Centenario ha avuto il via con il taglio del nastro, proprio in piazza Carità dove il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jacqueline e dal figlio Eduardo, vice presidente della Società, era affiancato da Diego jr e Jana, due dei figli di Diego Maradona, il simbolo eterno del Calcio Napoli. Le celebrazioni sono proseguite con la ‘Processione Azzurra’ che si è mossa per circa un chilometro lungo Via Toledo, fino a raggiungere piazza del Plebiscito, dove è stato allestito il palco per lo show che ha unito la rievocazione dei momenti salienti della vita del Club, attraverso la presenza e le testimonianze di numerosi ex calciatori che hanno vestito la maglia azzurra, all’intervento di ospiti del mondo dello spettacolo.