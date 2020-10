I convocati dell'Argentina: sei "italiani"

Ci sono poche nazionali al mondo che possono vantare la qualità offensiva dell’Argentina, a prescindere da quelli che sono poi i risultati sul campo.

La Seleccion di Scaloni, che sarà impegnata delle gare di qualificazioni Mondiali, può vantare in rosa ben quattro numeri 10 della nostra Serie A.

Si tratta di Paulo Dybala, Papu Gomez, Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul. Numeri 10 nel loro rispettivo club ma ovviamente non in Nazionale, dove quella maglia spetta ovviamente al numero 10 per eccezione: Leo Messi.

Difficile, se non impossibile, che scenderanno in campo tutti e quattro in campo contemporaneamente, ma condivideranno comunque la stessa maglia.

Oltre a loro, la colonia ‘italiana’ della Seleccion è rafforzata da Giovanni Simeone e Joaquin Correa. Non saranno numeri 10, ma la qualità di certo non manca.

OMNISPORT | 07-10-2020 15:52