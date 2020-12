I convocati dell'Atalanta: c'è Gomez, out Ilicic

L’Atalanta sta vivendo un momento di tensione al suo interno, soprattutto per il rapporto in crisi tra Gian Piero Gasperini ed il Papu Gomez, che di questa squadra è il Capitano. Una patata bollente per tutti da gestire.

Ma domani c’è la Juventus da affrontare e allora bisogna fare di necessità, virtù. Gasperini nell’ultima giornata ha battuto la Fiorentina 3-0 senza Gomez e senza Ilicic. E probabilmente giocherà con la stessa formazione anche contro la Juventus.

Non c’è proprio Ilicic tra i convocati, per un problema alla gola come rivelato dallo stesso Gasperini in conferenza stampa. Mentre c’è invece Gomez, che tuttvia sembra destinato ancora alla panchina. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello

Difensori: Djimsiti, Palomino, Romero, Sutalo, Toloi

Centrocampisti: Depaoli, De Roon, Freuler, Gosens, Gyabuaa, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Mojica, Pessina

Attaccanti: Diallo, Gomez, Lammers, Muriel, Zapata

OMNISPORT | 15-12-2020 18:21