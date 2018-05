I croati rimangono in 24

I croati sono rimasti in 24: ne resta uno soltanto da eliminare prima di partire per la Russia. Il commissario tecnico Zlatko Dalic ha annunciato di avere tagliato, tra gli altri, Marko Rog del Napoli.

Non prenderanno parte al Mondiale neppure Ivan Santini (Caen), Karlo Letica (Hadjuk Split), Borna Sosa (Dinamo Zagabria), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hadjuk Spalato), Mario Pasalic, già del Milan e ora allo Spartak Mosca, e Duje Cop, ex attaccante del Cagliari ora in forza ai belgi dello Standard Liegi.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 12:15