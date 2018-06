Newzoo rivela: "I fan di battle royale spendono di più"

Gli appassionati di Fortnite battle royale spenderebbero molti più soldi degli altri player. Non solo, passerebbero anche più tempo a giocare con gli eSports. Lo rivelano i dati di un’indagine di Newzoo, che ha analizzato un campione di gamer fra i 10 e i 65 anni in Europa, Nord America e America Latina: dal report è emerso che il 40% dei fan di battle royale gioca almeno 3 giorni alla settimana contro il 29% degli altri sport elettronici. Più di un utente su 3 passa almeno 6 ore alla settimana contro l’uno su quattro degli altri game.

A proposito di fasce d’età… Fortnite, per esempio, coinvolge un pubblico in media più giovane: la fascia tra i 10 e i 30 anni rappresenta il 68% dei suoi utenti contro il 60% di PlayerUnknown’s Battlegrounds; mentre gli studenti sono il 19% contro il 12% del titolo pubblicato da Bluehole.

Dal punto di vista economico, i numeri parlano chiaro: l’88% dei player di battle royale è disponibile a spendere denaro nel gioco (75% per i giochi competitivi). L’indagine dimostra che gli appassionati di PlayerUnknown’s Battlegrounds e Fortnite guardano più eSports (28% contro 19%), seguono con maggiore attenzione i contenuti video in diretta (81% contro 67%) e guardano quotidianamente almeno due canali (76% contro 60%) sulle diverse piattaforme di streaming come YouTube o Twitch.

Si tratta di un’indagine condotta su un campione di player occasionali, non professionisti: quelli, cioè, che giocano nel loro tempo libero. Il vero banco di prova per tutti i titoli è certamente quello agonistico. Per Fortnite parliamo del primo torneo ufficiale con in palio ben 100 milioni di dollari. Per quanto riguarda PUBG, invece, alla fine di luglio si terrà il PlayerUnknown’s Battlegrounds Invitational, per stabilire il campione del mondo (nella modalità con visuale in terza persona e in quella in prima persona) che si aggiudicherà un premio di 2 milioni di dollari.

