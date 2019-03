I fedelissimi di Sarri rilanciano il Chelsea

Una sconfitta ai rigori per risalire la china. Dopo il ko contro il Manchester City nella finale di Coppa di Lega, e dopo il caso legato al portiere Kepa che aveva rifiutato la sostituzione ordinata da Sarri prima dei rigori, il Chelsea sembra rinato.

Il secondo indizio dopo la vittoria sul Tottenham arriva dal derby londinese contro il Fulham, sconfitto in casa per 2-1. Ai Cottagers non basta il nuovo cambio di allenatore: Scott Parker, erede di Claudio Ranieri, si deve arrendere ai gol di Higuain e Jorginho. In mezzo il momentaneo 1-1 di Chambers.

Gara comunque di sofferenza per il Chelsea, salvato più volte dalle parate dello stesso Kepa, “perdonato” dopo la panchina contro gli Spurs.

ll Chelsea, che ha una partita da recuperare, sale a quota 56 punti, a -1 dall'Arsenal quinto e a -2 dal Manchester United quarto

SPORTAL.IT | 03-03-2019 19:25