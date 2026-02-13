I festeggiamenti per e gli azzurri altoatesini: i due doppi d'oro dello slittino

Un’altra notte magica. Un’altra medaglia che vale la leggenda. Gli artefici, sei campioni altoatesini, Marion Oberhofer e Andrea Votter (doppio femminile), Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (doppio maschile), e i due singolaristi, Verena Hofer e Dominik Fischnaller, hanno chiuso il cerchio firmando un’altra impresa nella prova a squadre sulla pista olimpica “Eugenio Monti” di Cortina. Arriva una bellissima medaglia di bronzo, che insieme al bronzo di Fischnaller e il doppio oro centrato in meno di un’ora l’11 febbraio porta a quattro il bottino definitivo di medaglie per lo slittino su pista artificiale. Un record, che vale la settima medaglia altoatesina di questi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.