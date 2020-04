"I francesi vogliono colpire il Giro d'Italia"

Mauro Vegni torna a smentire duramente le indiscrezioni su un possibile Giro d'Italia di due settimane o poco più (si parla di 18 giorni) per mancanza di spazio ad ottobre: "Da due mesi si parla solo di questo: come colpire il Giro, l’unico vero avversario,forte e non allineato, del Tour", sono le parole del direttore della corsa rosa riportate dalla Gazzetta dello Sport.

"Tanto che è pronto a sacrificare la Vuelta sia come numero di giorni sia come calendario. I francesi l’hanno detto apertamente di ridurre il Giro a tre weekend, invece che quattro, per liberare le date nella parte finale della stagione. Dobbiamo difenderci ancora".

Contrario a un Giro più breve anche Merckx, che alla rosea si esprime così: "Vorrebbero fare stare in poco più di tre mesi tutte le corse di una stagione e non sarà possibile. Capisco chi lo propone, perché al 31 dicembre la stagione 2020 dovrebbe essere finita… Ma io credo nella tradizione del grande ciclismo e sono convinto che un vero Giro d’Italia debba avere 21 tappe e tre settimane di gare. I grandi Giri dovrebbero essere così".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 08:20