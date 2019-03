I fratelli Espargaró attaccano Miller

Aleix e Pol Espargaró hanno attaccato Jack Miller dopo il gesto del ducatista australiano, che durante la gara di Losail ha staccato la sua sella lanciandola alle sue spalle.

"Non è stato bello, puoi avere problemi, ma buttare un pezzo così grande di carbonio sui tuoi avversari… Ero completamente in frenata e improvvisamente ho visto una grande parte volare verso la mia testa, non dovresti farlo", le parole di Pol Espargaró riportate dai media spagnoli.

Anche Aleix ha attaccato Miller: "Era una situazione molto pericolosa, al momento era molto caotico in pista, e poi Jack ha guidato linee strane, penso che avesse un problema e stavo attraversando un momento difficile".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 09:40