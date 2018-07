L'attaccante del Milan André Silva potrebbe lasciare i rossoneri in estate: oltre la pista Monaco, la più calda, per la punta portoghese si aprono anche le porte della Premier League.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il lusitano sarebbe nel mirino del Wolverhampthon: sarebbe lo stesso agente Jorge Mendes a spingere per un trasferimento in Inghilterra dopo il fallimento del suo assistito in Italia.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 12:05