I milanisti: "Altro che Under, prendiamo lui al posto di Suso”

Il calciomercato di gennaio potrebbe segnare il divorzio definitivo tra il Milan e Suso, giocatore che negli ultimi tempi è diventato il bersaglio preferito delle critiche dei tifosi rossoneri. Da qualche giorno ormai Milan e la Roma stanno lavorando ad uno scambio che vede come protagonisti l’esterno spagnolo e un giallorosso dalle caratteristiche simili.

LO SCAMBIO. “Tutto confermato quanto svelato 6 giorni fa! Milan e Roma stanno ragionando sul possibile scambio tra Suso e Under – ha scritto su Twitter Nicolò Schira tra i primi a parlare dell’operazione -. Lo spagnolo oggi farà il punto con il suo entourage: vuole un club che gli dia fiducia e un ruolo importante. Inoltre non gli dispiacerebbe tornare nella Liga”.

Lo stesso Schira, in un precedente tweet, aveva spiegato che il turco piace molto a Boban e Maldini: “Continuano i contatti tra il Milan e Fali Ramadani per portare Cengiz Under in rossonero. L’esterno offensivo turco è la prima scelta per la fascia”.

IL SOGNO. La possibile partenza di Suso viene vissuta come una sorta di liberazione da gran parte dei milanisti. Che, però, si dividono sul suo possibile sostituto. Invece di Under, ai tifosi rossoneri piacerebbe vedere un altro giovane talento indossare la maglia del Milan.

“Nicolò – chiede Samuel a Schira – ti risulta qualcosa su Olmo? Rispondi per favore, grazie“. “Dani Olmo notizia priva di fondamento?”, incalza Denp. “Dani Olmo?”, aggiunge Maxi.

Insomma il 21enne talento catalano, cresciuto nella cantera del Barcellona prima di esplodere alla Dinamo Zagabria, è il vero sogno dei milanisti.

Tuttavia c’è anche chi si accontenterebbe di avere Under per Suso, come Max: “Molto buono Under con Suso alla Roma. Spero che per una volta riusciremo anche noi a fare una plusvalenza con la Roma”. “Per quanto a me non faccia impazzire – aggiunge Lorenzo – Under vale 10 volte Suso”.

SPORTEVAI | 16-01-2020 09:52