I milanisti scelgono la spalla di Ibra: “Non lui, è uno zombie”

L’Inter si gioca un pezzo di scudetto, il Milan cerca il successo per rilanciarsi definitivamente in classifica: il derby di domenica vale molto per entrambe le milanesi e i tifosi rossoneri si accapigliano sul web sulla formazione che Stefano Pioli dovrebbe schierare per battere i nerazzurri.

La spalla di Ibra

Se sul centrocampo il dibattito è aperto, per l’attacco tutto dipende naturalmente dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. I milanisti scommettono che lo svedese ci sarà e la maggior parte spera che, accanto a lui, non trovi spazio Rafael Leao: il giovane portoghese, in questo momento, viene visto come un peso per il gioco del Milan.

“Questo è uno zombie, ma chi la trovato, non esiste peggio, è indescrivibile”, il commento senza peli sulla lingua di Alessandro. Marco è più tenero, ma il giudizio in sostanza è lo stesso: “Ha i colpi ma pensavo meglio !! Troppo molle… non è neanche sudato alla fine della partita”.

Più che caratteriali, secondo Rafael i problemi di Leao sono tecnici: “Appena trova un difensore veloce si sbatte contro un muro, 25 milioni per un giocatore che nel suo bagaglio ha solo la corsa, tanto valeva tenere Niang e risparmiare”.

Colpa dei dirigenti o di Pioli?

Stefano, invece, sottolinea come Leao sia un esempio perfetto degli investimenti sbagliati da parte della dirigenza rossonera: “Continuate a prendere poppanti e strapagarli nell’attesa della loro gloriosa venuta e relativa speranza nella loro futura valutazione… è proprio così che si fanno le squadre vincenti… incompetenti”.

Un altro Stefano, invece, accusa Pioli di non utilizzare il portoghese come dovrebbe: “Leao è davvero forte, solo non è una prima punta e deve giocare esterno. Deve credere in se stesso e impegnarsi sempre al 100%”.

Da Dario la sentenza finale: “È molle come un fico, svagato, indolente, insomma: è scarso”.

SPORTEVAI | 07-02-2020 10:16