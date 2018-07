I mondiali 2018, EA Sports ha simulato gli ottavi di finale

Nonostante gli Azzurri non partecipino ai Mondiali 2018, c’è grande fermento tra gli amanti del calcio che seguono le partite per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di campione del mondo. Si è da poco conclusa la fase a gironi: c’era chi non si aspettava di veder fuori la Germania, chi non credeva che passassero invece altri club meno quotati. Prima di ogni sfida, si sa, diventiamo tutti un po’ veggenti. O almeno ci piace ipotizzare quale sarà l’esito della partita, se non addirittura dell’intero torneo.

Anche quest’anno ci hanno pensato i produttori di EA Sports, che hanno effettuato una simulazione degli ottavi di finale dei Mondiali con FIFA18, in base alle caratteristiche e potenzialità di ogni calciatore virtuale. E non è andata niente male… Il simulatore ha infatti indovinato 5 degli 8 accoppiamenti che vedremo agli ottavi di finale. Stiamo parlando di: Francia-Argentina, Croazia-Danimarca, Uruguay-Portogallo, Spagna-Russia e Colombia-Inghilterra. Non solo. La simulazione aveva previsto anche il primo posto nel rispettivo girone di Belgio e Brasile.

La simulazione ha ipotizzato anche l’uscita del Brasile ai quarti a causa del Belgio, (con un punteggio di 2-0) e la vittoria finale del trofeo da parte dei francesi contro la Germania, eliminata ai rigori. Una performance davvero sorprendente quella del titolo, anche se in realtà non è la prima volta che le sue previsioni si siano rivelate esatte: già nel 2010 era stata effettuata una simulazione in cui si prevedeva che la Spagna vincesse; così come per il trionfo della Germania nel 2014. Chi vincerà i Mondiali 2018 non è dato sapere!

HF4 | 06-07-2018 08:00